インフルエンザの患者数は大分県内で年明け以降、4週連続で増加し、1医療機関あたりでは今シーズン最多の69.67人に上っています。 【写真を見る】インフルエンザ患者数 大分県で4週連続増加1医療機関あたり「69.67人」今季最多 県によりますと、2月8日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり69.67人で前の週のおよそ1.3倍に拡大しています。 去年11月下旬の57.9人をピークに減少して