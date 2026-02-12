株式会社東京レジデンシャルが１２日、同社が運営する球団「東京レジデンシャル」のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（ＣＣＯ）に就任した元巨人投手の槙原寛己氏（６２）の就任記者会見を行った。「チャンスをいただいたというのは身が引き締まる思いです」と意気込み、「ＣＢＯはまだ重いんじゃないかと。改めて周知してもらうためにコミュニケーションが必要になる。桑田くんはＣＢＯなので、その一つ下のＣＣＯとい