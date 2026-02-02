サッカーJ2、徳島ヴォルティスは2月1日、新体制発表会を徳島市で開き、特別リーグ開幕に向けて決意を新たにしました。徳島市のアスティとくしまで行われた、徳島ヴォルティスの新体制発表会。会場には、約1100人のサポーターが集まりました。イベントの冒頭、岸田一宏社長が「特別リーグで選手とチームの成長を図り、次のシーズンにつながる戦いにしていきたい」と挨拶しました。つづい