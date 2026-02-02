サッカーJ2、徳島ヴォルティスは2月1日、新体制発表会を徳島市で開き、特別リーグ開幕に向けて決意を新たにしました。



徳島市のアスティとくしまで行われた、徳島ヴォルティスの新体制発表会。



会場には、約1100人のサポーターが集まりました。



イベントの冒頭、岸田一宏社長が「特別リーグで選手とチームの成長を図り、次のシーズンにつながる戦いにしていきたい」と挨拶しました。





つづいて、特別リーグを戦う31選手とスタッフが紹介され、併せて新しいキャプテンが発表されました。（キャプテン発表）「百年構想リーグのキャプテンは…山田奈央選手」（徳島ヴォルティス キャプテン・山田奈央 選手）「昨シーズン、ここにいるみなさんも、たくさん残ってくれた選手も、プレーオフ決勝でとても悔しい思いをしたと思います。（1年半後に）J2優勝、J1昇格するために、自分自身チームメイトに嫌われようが、チームの勝利のためだけに頑張ろうと思います」イベントではトークショーが行われ、選手たちがサポーターからの質問に答えるなどして交流を深めました。また、特別リーグで使用するユニフォームもお披露目されました。今回のユニフォームは、徳島の阿波踊りを表現したデザインとなっています。（徳島ヴォルティス・鹿沼直生 選手）「阿波踊りのように、みなさんを魅了できるようなサッカーをしたい」フィナーレでは、新たに指揮を執るゲルト・エンゲルス監督が、特別リーグへの決意を述べました。（徳島ヴォルティス ゲルト・エンゲルス監督）「（昨シーズンの）結果、悔しさ、経験を今年思いっきり生かしたい。毎試合100％出すことを約束する」徳島ヴォルティスは、2月7日にアウェーで奈良クラブと、特別リーグの開幕戦を戦います。