SNSに親しんだ世代にとっては深刻な電話への苦手意識。ある調査によると、社会人1〜5年目の7割が「仕事において電話は不要」と回答しました。また、全体の8割以上が苦手意識を持っており、理由は「緊張する」が最多でした。【調査結果グラフ】仕事に電話が不要と感じる7割、その理由この調査は、企業や行政機関のデジタル変革を手掛ける株式会社グラファーが社会人1〜5年目の社員442人を対象に、2025年4月にオンラインで実施されま