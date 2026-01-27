1月27日の朝、徳島市で蔵と廃工場が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、徳島市佐古八番町です。警察と消防によりますと、27日の朝8時過ぎ「建物から炎と煙があがっている」と、近所の人から119番通報がありました。消防がかけつけ、火は約4時間30分後に消し止められましたが、住宅に隣接する木造2階建ての蔵、約200平方メートルと、木造平屋建ての廃工場、約50平方メートルが全焼し