ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Éô²°¤Î¸å±ç¼Ô¤é¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½é¤Î¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤à½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¸Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾ì½êÁ°¤Ï¿·Âç´Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤³¤È¤â¹ç¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Íè¾ì½ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È²ó¤ê¤Ç¤â¤Õ¤¿²ó¤ê¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã