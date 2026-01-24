徳島県内の企業のうち、希望する従業員に対して70歳まで就業できる機会を設けている企業は2025年の6月時点で38・9％と2024年の同じ時期より増えていることが分かりました。徳島労働局は県内の従業員21人以上の企業1217社からの報告に基づき、高齢者の雇用状況をまとめました。それによりますと2025年の6月1日時点で、70歳まで就業できる機会を設けている企業は473社で、割合は38・9％と2024年の同じ時期と比べて3.3％増加している