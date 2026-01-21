突然の解散から、超短期決戦になだれ込む今回の衆議院選挙。徳島市選挙管理委員会は、期日前投票所として想定していた施設のうち、2か所の開設を取りやめることを決めました。期日前投票所の開設取りやめを決めたのは、徳島大学常三島キャンパスと、イオンモール徳島の2つの施設です。徳島市選挙管理委員会によりますと、突然の衆議院解散、総選挙となったため、施設側と使用に向けた調整がつかなかったということです。徳島