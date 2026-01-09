「繰り返したくなる」 理由のある黒ニット使い勝手のいいベーシックな黒ニットの中でもつい手にとってしまう1着。それは、重ねるだけで絵になる丈感だったり、包まれるような幸福感を味わえる風合いだったり。 数多の服を見てきたスタイリスト・出口奈津子さんが推す間違いない黒とは？【スタイリスト・出口奈津子さん】着まわし企画を担当することも多く、長くフレキシブルに使えるアイテム選びのポイントを熟知。「インナー次第