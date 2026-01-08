1月10日の「110番の日」を前に8日、板野町で110番の正しい利用を呼びかけるキャンペーンが行われました。板野町の「道の駅いたの」で行われたキャンペーンには、警察官や地域の安全を守る会のメンバーら約20人が参加しました。参加者は、買い物客にチラシを配るなどして、110番通報の正しい利用を呼びかけました。県警によりますと、2025年の年1年間に県内で寄せられた110番通報は7万5074件で、このうち2万4119