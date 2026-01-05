新春の阿波路を駆け抜ける徳島駅伝は、1月5日が最終目。三好市池田町から徳島市までのコースで、健脚が競われています。最終目の5日は午前7時45分、三好市のJR阿波池田駅前をスタート。美馬市や吉野川市を通って徳島市までの12区間、61キロのコースで健脚を競います。5日の初日を制し、連覇を目指す徳島市が12区、13区と区間賞の走りで首位をキープ。続く14区でも、徳島市は小郷紘矢選手が区間新記録を叩