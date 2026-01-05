ÆÁÅç»Ô¤¬¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¡¡ÆÁÅç±ØÅÁºÇ½ªÆü¡ÚÆÁÅç¡Û
¿·½Õ¤Î°¤ÇÈÏ©¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÆÁÅç±ØÅÁ¤Ï¡¢1·î5Æü¤¬ºÇ½ªÌÜ¡£
»°¹¥»ÔÃÓÅÄÄ®¤«¤éÆÁÅç»Ô¤Þ¤Ç¤Î¥³ー¥¹¤Ç¡¢·òµÓ¤¬¶¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÌÜ¤Î5Æü¤Ï¸áÁ°7»þ45Ê¬¡¢»°¹¥»Ô¤ÎJR°¤ÇÈÃÓÅÄ±ØÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
ÈþÇÏ»Ô¤äµÈÌîÀî»Ô¤òÄÌ¤Ã¤ÆÆÁÅç»Ô¤Þ¤Ç¤Î12¶è´Ö¡¢61¥¥í¤Î¥³ー¥¹¤Ç·òµÓ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
5Æü¤Î½éÆü¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÁÅç»Ô¤¬12¶è¡¢13¶è¤È¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¡£
Â³¤¯14¶è¤Ç¤â¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ï¾®¶¿¹ÉÌðÁª¼ê¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤¹²÷Áö¤Ç¡¢2°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤âÆÁÅç»Ô¤¬°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¤ß¤»¡¢ºÇ½ªÆü16¶è¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÆÁÅç»Ô¤¬4»þ´Ö49Ê¬48ÉÃ¤Ç¼ó°Ì¡¢2°Ì¤Ï4Ê¬25ÉÃº¹¤ÇÈÄÌî·´¡¢3°Ì¤Ï»°¹¥»Ô¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£