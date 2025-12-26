強い冬型の気圧配置の影響で、県内は風が強く吹き冷え込みが強く,、山間部では雪が降る朝となりました。「寒いなこれ」12月26日、午前7時ごろの三好市東祖谷。雪が舞い、風も強く吹いています。2時間後には、雪が地面に積もり始めていました。26日の朝、県内は強い冬型の気圧配置の影響で冷え込みました。最低気温は三好市東祖谷で、25日より4℃以上低い-4.2℃。海陽町では5℃以上も下がりー0.7℃と、最も寒い時期を下回る気