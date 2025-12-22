日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、元大関・朝乃山（高砂）が９場所ぶりの再入幕を果たした。朝乃山は幕内だった昨年７月の名古屋場所の取組で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などの大けがを負い、今年の初場所まで３場所連続で全休した。春場所は三段目で復帰して優勝。幕下でも２場所連続で勝ち越し、再十両の秋場所で１２勝。西十両４枚目の先場所でも１２勝を