ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕まで3か月を切った。2006年に始まったWBCは、来春の2026年大会が第6回。過去5回のうち3回の優勝を誇る日本（侍ジャパン）は今大会でも本命候補の一つだ。◆大谷翔平「出場決定」で注目度も急上昇！前回大会と同じ20の国と地域が出場する1次ラウンドは、4つのプールに分かれて来年3月上旬にアメリカ、日本、プエルトリコの3か所で開催される。各プールの上位2チームが勝ち上が