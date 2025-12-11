サービスの最中に盗撮が発覚12月５日、徳島県議会本会議の冒頭で、前日の夜に出されていた古川広志元県議（64）の辞職願について採決が行われ、全会一致で可決した。古川元県議は11月29日に、都内で風俗店の女性を隠し撮りした性的姿態撮影等処罰法違反の容疑で警視庁赤坂署に逮捕されたのだ。１日の時点で辞職の意向であることが報じられていた。「古川元県議は28日の夜に赤坂のビジネスホテルに宿泊。派遣型性風俗店の20代の女性