ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬12·î8Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Æ±¸©È¬¸Í»Ô¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é»°Î¦²­¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Ê¿¾ï»þ¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²­¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ì¤¬ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¡õ²ÐºÒÊÝ¸±¤Î¡È·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡É¤Ç¤¹¡ª¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÐºÒ¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤ËÈ÷¤¨