¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÐºÒ¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¾å¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÂ»³²ÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Êä½þÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·ÀÌó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤Ë½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤Î³µÍ×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â»³²ÊÝ¸±¤ÇÊä½þÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¹àÌÜ¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Î¤Û¤«¡¢·ÀÌó»þ¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊFP¡Ë¤Î¿åÌî¿ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¡á¤¹¤Ù¤ÆÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸í²ò¤¹¤ë¿Í¤â
Q.¤½¤â¤½¤â¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿åÌî¤µ¤ó¡ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä°ÜÆ°Ãæ¡¢½»¤Þ¤¤¤Ê¤É¤ÇÀ¸¤¸¤¿Í½´ü¤»¤Ì»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Êä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢·úÊª¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¡ØÊª¡Ù¤Ø¤ÎÂ»³²¤ä¡¢»ö¸Î¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Î¡ØÇå½þÀÕÇ¤¡Ù¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¸Î°Õ¤ä²á¼º¤ÎÂç¤¤¤¹Ô°Ù¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ê¤É¤ÏÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢¶öÁ³¤Î»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ä¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¡¢¹â³ÛÇå½þ¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÏÉ¬Í×¤ÊÊä½þ¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½´ü¤»¤ÌÂ»¼º¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Ø½ÅÍ×¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Â»³²ÊÝ¸±¤ÇÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹àÌÜ¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Êä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿åÌî¤µ¤ó¡ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý¤Ï¡¢·ÀÌó¤¹¤ëÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¤ÈÊä½þÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢²ÐºÒ¡¢¼«Á³ºÒ³²¡ÊÍîÍë¡¦ÂæÉ÷¡¦Ë½É÷¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤ë·úÊª¡¢²Èºâ¤ÎÂ»³²¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÂÐ¿Í¡¦ÂÐÊªÇå½þ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ä¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ç¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Î¹¹ÔÃæ¤Î·È¹ÔÉÊÂ»³²¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊÝ¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Êä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¹àÌÜ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤Ç¡¢¤³¤ì¤éÄÌ¾ï¤Î²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÌÅÓ¡ØÃÏ¿ÌÊÝ¸±¡Ù¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ä²ÈÅÅ¤ÎÏ·µà²½¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ëÇËÂ»¡¢¸Î°Õ¤ä½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÏÉý¹¤¤»ö¸Î¤äºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤¬Êä½þ¤µ¤ì¡¢²¿¤¬Êä½þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
Q.Â»³²ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó»þ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤º¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿åÌî¤µ¤ó¡ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ÏÊä½þÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·ÀÌó¤·¡¢¡ØÉ¬Í×¤Ê»þ¤ËÊä½þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø²ÃÆþ¡á¤¹¤Ù¤ÆÊä½þ¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸í²ò¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¡¢Êä½þ¤ò³°¤·¤¿¹àÌÜ¡ÊÎã¡§²ÐºÒÊÝ¸±¤Ç¤Î¿åºÒ¡Ë¤Ï°ìÀÚÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°Â¤µ¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¡¢É¬Í×¤ÊÊä½þ¤òºï¤ê²á¤®¤ë¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£¼«Á³ºÒ³²¤äÇå½þ»ö¸Î¤Ï°ìÅÙ¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹â³Û¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´¤òÊú¤¨¡¢ÊÝ¸±¤ÎÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÊä½þÆâÍÆ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹¿¿å¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¿åºÒÊä½þ¤ò³°¤¹¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤»¤º¡¢¸½ºß¤Î·úÃÛÈñ¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø°ìÉôÊÝ¸±¡Ù¾õÂÖ¤â¤è¤¯¤¢¤ë»öÎã¤Ç¤¹¡£Ëü°ì¤ÎºÝ¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨ÈñÍÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¸±¶â¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¡ØÈæÎã¤Æ¤óÊä¡Ù¤Ç½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÊÝ¸±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÊä½þÂÐ¾Ý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÊÝ¸±ÆâÍÆ¤È¤´¼«¿È¤ÎÀ¸³è¥ê¥¹¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£