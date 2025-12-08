8日午後11時15分頃の地震に関する詳しい情報です。震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、7.2と推定されます。各市町村の震度です。震度6強が、青森県八戸市。震度6弱が、青森県おいらせ町、階上町。震度5強が、北海道函館市、青森県東北町、岩手県軽米町などとなっています。この他、震度5弱を、宮城県で観測しています。注意コメント再び強い揺れがあるかもしれませんので、崩れや