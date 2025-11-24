「真面目でおとなしい性格」「おっとりしていて明るくない感じ」「家が厳しくゲームとか禁止だった」11月16日、港区赤坂で音楽ライブに出演予定だった40代女性の腹などを刺した殺人未遂容疑で逮捕された陸上自衛隊・朝霞駐屯地所属の自衛官・大津陽一郎容疑者（43）を知る人の、容疑者の印象です。11月22日午後２時半すぎ捜査員に連れられ、警察署に入る大津容疑者。フラッシュに気づくと、顔を隠す素振りをする場面も…。翌23日の