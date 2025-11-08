◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）＝１１月８日、栗東トレセン初重賞制覇を目指すロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は坂路をキャンター。伸びやかなフットワークで登坂した。「いつも通りの感じ。順調に来ていますよ。枠（６番枠）も良かったと思います」と四位調教師もほほ笑んだ。未勝利から一気の４連勝でオープ