来春WBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンに衝撃の一報が飛び込んできた。ドジャース山本由伸「中0日MVP」の代償 日本開幕戦からPSまで36試合211回のフル稼働で…米パドレスは日本時間5日、ダルビッシュ有（39）が自身2度目となる右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けたと発表。本人も自身のSNSを通じて、「2026年シーズンは試合で投げることが出来ません。また気持ちよく投げられるようにリハビリを頑張ります」