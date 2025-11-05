フィリピン中部に上陸した台風25号の影響で、人気のリゾートのセブ島を中心に大きな被害が出ていて、これまでに60人以上が死亡しました。フィリピン中部では3日、台風25号が上陸し、人気のリゾートのセブ島を中心に洪水などに見舞われました。フィリピン当局などによりますと、これまでに少なくとも66人が死亡し、26人の行方が分かっていないということです。また、40万人以上が避難を余儀なくされています。当局による救助活動が