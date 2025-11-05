アーティストでタレント・あのが4日、自身のXを更新。人気漫画『チェンソーマン』の登場キャラ・三船フミコのコスプレ写真を投稿し、ネット上で話題となっている。【写真】顔そっくり！あのちゃん『チェンソーマン』三船フミコのコスプレあのちゃんがコスプレしたのは、『チェンソーマン』で女学生・三船フミコで、「コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました」と報告。三船フミコが着ているロングスカートの制服

◆自身のXでコスプレ画像を公開した、あのちゃん マキシマム ザ ホルモン“帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜” で



・チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル レロレロ feat.ano

・ちゅ、多様性。 ホルモンアレンジver.



歌ってきたど❕楽しかった❕

コスプレ限定地獄てことで三船フミコさんを託されました。 pic.twitter.com/2fcEhtCEnj — あの (@aNo2mass) November 4, 2025