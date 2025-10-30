救援陣が不在「飛車角落ち」【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に敗れ、シリーズ成績は2勝3敗となった。ワールドシリーズ連覇へ崖っぷちとなった中、ファンが嘆いたのは救援陣の不在だった。2勝2敗で迎えたこの日、先発のスネルが7回途中5失点。打線も新人右腕イェサベージの前にE・ヘルナンデスのソロ1得点のみに終