ドラフト2位・庄子雄大は8月以降は1軍定着2025年のソフトバンクはパ・リーグ連覇を果たし、クライマックスシリーズ（CS）も制して日本シリーズ進出を決めた。そのなかで、23日に「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が開催され、1年前に指名されたルーキーたちの1年目の成果も注目。ここではドラフト2位・庄子雄大内野手ら3人の成績を振り返る。神奈川大からドラフト2位で入団した庄子は、新人で唯一キャンプA組