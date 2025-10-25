“来なかった”大谷に対して痛烈チャント【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）ブルージェイズは24日（日本時間25日）、本拠地で行われたドジャースとのワールドシリーズ第1戦に11-4で勝利した。大量リードの9回の守備の際には、打席に入ったドジャースの大谷翔平投手に対して本拠地ファンが「お前はいらない（We don’t need you）」の大合唱。ブルージェイズの指揮官は「活気溢れるファンは大好きだね