“来なかった”大谷に対して痛烈チャント

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ブルージェイズは24日（日本時間25日）、本拠地で行われたドジャースとのワールドシリーズ第1戦に11-4で勝利した。大量リードの9回の守備の際には、打席に入ったドジャースの大谷翔平投手に対して本拠地ファンが「お前はいらない（We don’t need you）」の大合唱。ブルージェイズの指揮官は「活気溢れるファンは大好きだね」と話した。

ブルージェイズは4回にバーショが同点2ランを放つと、6回には9得点で試合の主導権を握った。7回には大谷に2ランを許したが、7点差をつけて逃げ切った。

32年ぶりのワールドシリーズ。ブルージェイズファンはすさまじい熱気だった。9回には2死で大谷が打席に入った際に「お前はいらない（We don’t need you）」の大合唱。2023年オフ、大谷がFAとなった際にブルージェイズも移籍先の最終候補に残っていたとされ、トロントに向かう飛行機に乗ったという“誤報”も当時は話題となった。結局はドジャース入りし、ワールドシリーズという舞台で大谷所属のドジャース相手に大量リードを奪ったことで、ファンが痛烈なチャントを浴びせた。

試合後、ジョン・シュナイダー監督は9回のファンの応援について「（早く）3つ目のアウトを奪いたい気持ちだけだった。活気溢れるファンは大好き。どの球場でも、（ブルージェイズファンは）様々な形で、それを体現するんだ。マリナーズとのシリーズもそうだった。（チャントは）聞こえたよ。正直言うと、こういう選手について話すのはタフだ。彼はスペシャル。余裕がある展開で被弾したのはよかった。ファンがチームに対して情熱的なのは最高だね」と振り返った。（Full-Count編集部）