ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ１１−４ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースが六回に大量９失点を喫した。先発のスネルが無死満塁のピンチを招いて降板。２番手のシーハン、３番手のバンダがブルージェイズ打線を止めることができず、ロバーツ監督は厳しい表情を浮かべた。苦しみながらも粘りの投球を続けていたスネルが決壊した。先頭のビシェットを四球で出塁させると、続くカークには右前打を浴びた