「結婚指輪捨てました」声優・洲崎綾が夫婦生活への不満巡る投稿を謝罪

  • 声優の洲崎綾が9日にXを更新し、放送作家の夫と連名の文書を掲載した
  • 洲崎はXで「結婚指輪捨てました」などと夫婦生活への不満をつづっていた
  • 一連の投稿を巡り、「ご心配とご迷惑をおかけしました」として謝罪している
