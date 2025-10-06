教員グループによる児童盗撮事件で、メンバーの1人で横浜市の小学校教諭の男が、女子児童のリコーダーに体液を付着させた疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】女子児童のリコーダーに体液を付着させた疑い “盗撮画像共有”の教員グループ 横浜市の小学校教諭･小瀬村史也容疑者(37)を再逮捕 “犯行の動画”がスマホに 再逮捕された横浜市の小学校教諭・小瀬村史也容疑者（37）は