2025年10月4日午前、小樽市桃内1丁目浄水場付近でハンター2人がクマに襲われたということです。ハンター本人から警察に通報があり、命に別条はありません。襲われたハンターは有害駆除中だったとみられています。また、警察によりますと、その後市内でクマが駆除されたということです。駆除されたクマがハンターを襲ったクマと同一の個体かはわかっていません。