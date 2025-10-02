中国で1日、国慶節の大型連休が始まった。海外旅行先は日本が最も人気で、1日正午過ぎには羽田に観光客が続々到着し、登山や寿司、東京ディズニーリゾートやUSJなどを訪れる予定とする声も聞かれた。国慶節で各所大混雑延べ23億人以上が大移動するという国慶節の大型連休が始まり、1日午前8時過ぎ、上海の駅は床が見えないほど人で溢れ返っていた。あまりの人の多さに早くも疲れてしまったのか、駅にはぐったりする人や、マスクを