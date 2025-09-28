ËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤¿É×¤Ç±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56¡Ë¤ò¤¬¤ó¤Ç¼º¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡£²È¤Ç¤ÎºÇ´ü¤ÎÀ¸³è¤ä´Ç¼è¤ê¤Î½Ö´Ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¿·´©¡ØÉ×¤¬¡Ö²È¤Ç»à¤Ì¡×¤È·è¤á¤¿Æü ¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¡ÖÍ¾Ì¿6¤«·î¡×¤ÎÉ×¤ò¼«Âð¤Ç´Ç¼è¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤À¡£³ð°æ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾¤¬²á¤®¡¢ÁÒÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ°¦¤ÎÉ×¤Î»à¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÁ´5²ó¤ÎÂè5²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì