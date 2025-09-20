Ｊ１神戸は２０日、サッカー元日本代表ＧＫの権田修一（３６）を完全移籍で獲得したと発表した。権田はＦＣ東京アカデミーから第２種登録選手として、０６年にトップチーム登録。１０年のアジアカップ予選でＡ代表デビューすると、１４年のブラジル、２２年のカタールＷ杯にも招集され、長年にわたって日本代表に貢献した。国際Ａマッチは通算３８試合出場。２５年はハンガリー１部のデブレツェニＶＳＣに所属していた。背番