QRコード決済大手の「PayPay」が、海外でも使えるようになるサービスを発表しました。第一弾は韓国です。PayPayは、今月下旬から韓国国内のおよそ200万店舗で利用できる「海外支払いモード」を開始すると発表しました。PayPay柳瀬将良 執行役員「韓国は日本人がいちばん多く行っている渡航先。キャッシュレスが進んでいる国」中国系の決済プラットフォーム「Alipay+」加盟店なら、タクシーやコンビニ、百貨店、さらには屋台