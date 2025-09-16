さくらももこ原作の『コジコジ』と韓国発キャラクター“チェゴシム”がコラボレーションしたポップアップイベント「チェゴシム×コジコジ POP UP SHOP」が、9月19日（金）〜9月30日（火）の期間、東京・JR池袋駅南改札前で開催される。【写真】ポジティブなメッセージをデザイン！コラボグッズ一覧■描き下ろしのフォトスポットも登場今回“きみはきみ、わたしはわたしだよ”をテーマに開催される「チェゴシム×コジコジ POP