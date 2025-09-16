大型風力発電所の建設計画がある鹿児島大の高隈演習林＝2023年2月、鹿児島県垂水市（日本自然保護協会提供）豊田通商子会社で風力発電大手のユーラスエナジーホールディングス（東京）が、鹿児島県・大隅半島で計画していた大型風力発電所の建設事業を中断したことが16日、分かった。資材価格などの上昇で採算確保が困難となったとしている。想定区域の約8割が鹿児島大の演習林（同県垂水市）と重なり、大学側が建設を受け入れな