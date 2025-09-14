芸能界のおしどり夫婦を代表する松本伊代さんとヒロミさん。しかし性格は正反対。几帳面な夫とおおざっぱな妻。価値観のずれから「無言の期間」が生まれたときもあったそうです。（全3回中の2回） 【写真】「これぞ正統派美人！」デビュー当時の松本伊代さんが「天使すぎた」（8枚目/全15枚） 「あっ、真ん中の人、結構タイプかも」 出会いは松本さんのひと目惚れだった ── 松本さんはヒロミさんと結