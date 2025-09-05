柏レイソルはルヴァンカップのプライムステージ準々決勝・第1レグで横浜F・マリノスと対戦して、4-1と大勝した。敵地での初戦は相手の守備陣形を崩せず前進に苦心した柏だが、前半のうちにジエゴが先制点。さらに後半、瀬川祐輔のPKと垣田裕暉が得点を重ねてリードは3点に。しかし、植中朝日に1点を返されて3-1とされる。そして迎えた90+8分、垣田が芸術的なシュートで横浜FMにトドメを刺す。仲間隼斗からのボールを受けた18番は、