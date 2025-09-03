名古屋の愛されスイーツ「ぴよりん」が、この秋、老舗料亭「河文」と夢のコラボレーションを果たします。宇治の銘茶「後昔」の抹茶を使用した特製の「河文ぴよりん」は、伝統と遊び心が融合した和洋折衷の逸品。テイクアウトでは定番ぴよりんとのおでかけセットが限定販売され、アフタヌーンティーでは河文の庭園を望む贅沢な空間で特別メニューと共に堪能できます。数量限定なので、早めの予約がお