兵庫県姫路市教育委員会は２９日、教職員に暴言を吐くなどした市立中学校の男性用務員（６２）を減給１０分の１（１か月）の懲戒処分にしたと発表した。発表では、用務員は６月、職員室で給食の使用済みお玉を未使用の場所に戻したことを教職員に注意され、「どいつもこいつもうるさいんじゃ」などと激高した。また、学校のマスターキーなど２本を紛失。用務員室の窓の外に日よけのシートを無断で設置したという。