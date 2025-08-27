俳優のディーン・フジオカ（45）が26日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、海外生活を始めた理由を明かした。ディーンの「都市伝説」について聞かれるコーナーで「海外生活を始めた理由は花粉症が辛かったから」に「YES。これが全部ではないですけどね」と答えたもの。ディーンは「昔、薬の効果があまり良くなかったじゃないですか。発症したのが早くて、10代に入ったら花粉症になって。それで