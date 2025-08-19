プレミアリーグ開幕節が18日に行われ、リーズとエヴァートンが対戦した。昨季のチャンピオンシップで優勝を果たし、3年ぶりにプレミアリーグの舞台へ戻ってきたリーズ。今夏の移籍市場では数多くの実力者を獲得し、いよいよホームでエヴァートンとの新シーズン開幕戦を迎えた。注目の一戦に、在籍2年目の日本代表MF田中碧は中盤の一角として先発出場している。試合は立ち上がりからリーズが主導権を握り、開始早々の5分にチ