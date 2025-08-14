2回戦敗退も、野々村監督「これほど感謝したチームは無い人生の、指導者としての矜持を示した。第107回全国高校野球選手権は14日、大会第9日目が行われ、第1試合で開星（島根）が仙台育英（宮城）に1-6で敗れた。73歳の“名将”野々村直通監督は「力がない中で本当によくやったと思います。感謝しています」と選手たちの頑張りを労い、さらには高校野球における指導の持論も展開した。初回に先制点を挙げた。「先に点を取るな