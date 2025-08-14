万博会場で万引きしたとして、大学生らが逮捕されました。“撮り鉄仲間”だということですが、東京駅から万博会場まで“無賃乗車”で行ったとみられています。◇大学生の名取利恭容疑者（21）と無職の荒牧賢人容疑者（21）。13日に窃盗の疑いで逮捕されました。2人は今年6月、大阪・関西万博の会場内にあるオフィシャルストアで、グッズを万引きした疑いがもたれています。盗まれたのは、万博公式キャラクター・ミャクミャク