大阪・関西万博の会場（大阪市此花区）に直結する大阪メトロ中央線が１３日夜に一時全線で運転を見合わせたことを受け、大阪メトロは１４日午前、記者会見を開き、経緯を説明した。同社の堀元治・交通事業本部長は冒頭で「来場者や関係者に多大なる迷惑をおかけしたことをおわびする」と謝罪した。原因は、コスモスクエア―大阪港間で、電車を運行するための送電レールが停電したことで、復旧は約８時間後になった。運転見合