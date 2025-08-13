ロッテのドラフト1位・西川史礁は、マリーンズ打線に欠かせない存在となり、シーズンを終えた時にどんな成績を残しているのか楽しみすらある。西川は2月16日からの対外試合で打率.403（62打数25安打）と打ちまくったが、開幕してからプロの壁にぶつかり、5月25日終了時点で打率.145と苦しんだ。“ポイントを近くにして打つ”ことをテーマに取り組み、6月13日に再昇格以降は打率.359（156打数56安打）、1本塁打、19打点と打ちま