Image: ユカイ工学 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。家で過ごす時間が増える中、心を和ませてくれるペットの存在は大きな癒しとなっています。特に猫や犬を飼っている方なら、あのムニムニとした「甘噛み」の感触に魅了された経験があるのではないでしょうか。そんな魅惑の「甘噛み」体験をいつでも楽しめる「甘噛みハムハム」をご紹介します